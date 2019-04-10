Аякс - Ювентус: анонс матча

"Аякс" дома сыграет с "Ювентусом" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают туринский клуб фаворитом поединка, который обслужит бригада арбитров из Испании.

10 апреля 22:00

Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

Амстердамский клуб впервые за 16 лет пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, где померится силами с "Ювентусом".

На предыдущем этапе оба клуба проявили характер и волю к победе. "Аякс" стартовал в 1/8 финала с домашнего поражения от мадридского "Реала" - 1:2. Но разгромил действующих чемпионов турнира на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона 2002/03. "Ювентус" проиграл в гостях "Атлетико" 0:2 и спасся в ответной игре благодаря хет-трику Криштиану Роналду - 3:0.

В случае успеха "Юве" выйдет в полуфинал в третий раз за пять сезонов. "Аякс" же не играл в полуфинале с сезона 1996/97, когда уступил как раз туринцам. Годом ранее амстердамцы проиграли "Ювентусу" в финале.