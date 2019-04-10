Аякс - Ювентус: анонс матчу

"Аякс" вдома зіграє з "Ювентусом" в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають туринський клуб фаворитом поєдинку, який обслужить бригада арбітрів з Іспанії.

10 квітня 22:00

Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

"Аякс" вперше за 16 років пробився в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поміряється силами з "Ювентусом".

На попередньому етапі обидва клуби проявили характер і волю до перемоги. "Аякс" стартував у 1/8 фіналу з домашньої поразки від "Реала" 1:2. Але розгромив мадридців на "Сантьяго Бернабеу" 4:1 і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону 2002/03. "Ювентус" програв в гостях "Атлетіко" 0:2 і врятувався будинку завдяки хет-трику Кріштіану Роналду - 3:0.

У разі успіху "Юве" вийде в півфінал втретє за п'ять сезонів. "Аякс" же не грав в півфіналі з сезону 1996/97, коли поступився якраз Туріну. Роком раніше амстердамці програли "Ювентусу" в фіналі.