Аxios про перші укази Трампа: не схожі ні на що в сучасній президентській історії

"Трамп змінює федеральний уряд за допомогою кампанії односторонніх дій, що викликають шок і страх, які розширюють межі президентської влади", - зазначається в статті.

Що стосується цифр, то лише колишні президенти США Джо Байден і Гаррі Трумен видали понад 40 виконавчих указів за перші 100 днів перебування на посаді.

Як додає видання, наразі Трамп підписав 38 указів менш ніж за два тижні.

"Він зробив більше, ніж будь-який попередник на цьому початку їхнього президентства", - зазначає Аxios.