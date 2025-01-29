Ахіоѕ о первых указах Трампа: не похожи ни на что в современной президентской истории

"Трамп меняет федеральное правительство с помощью кампании односторонних действий, вызывающих шок и страх, которые расширяют границы президентской власти", - отмечается в статье.

Что касается цифр, то только бывшие президенты США Джо Байден и Гарри Трумэн выдали более 40 исполнительных указов за первые 100 дней пребывания в должности.

Как добавляет издание, сейчас Трамп подписал 38 указов менее чем за две недели.

"Он сделал больше, чем любой предшественник в этом начале их президентства", - отмечает Ахіоѕ.