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Автозаправні мережі-аутсайдери сплачують у понад 10 разів менше податків з прибутку, ніж лідери, - А-95

Фото: автозаправні мережі-аутсайдери сплачують у понад 10 разів менше податків з прибутку, ніж лідери (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів. Здебільшого прибуток українські автозаправні станції, за винятком лідерів, не показували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

Згідно з наведеними експертом даними, аутсайдери з ТОП-10 найбільших мереж АЗС задекларували у 2023 році прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів: якщо лідери показують до 4,54 грн/л, то БРСМ-нафта та VST - по 0,39 грн/л, МОТТО - 0,13 грн/л, Shell - 0,03 грн/л, AMIC - 0.

"Якщо подивитись на прибутковість українських автозаправних станцій у 2023 році, то здебільшого прибутку ви там не побачите. Хіба що у потужних окулярах. І це при тому, що минулий рік був дуже успішний в плані маржі - в середньому вона становила 8 грн/л. З результатів за 2023 рік випливає, що окупність станції БРСМ вартістю 1 млн доларів становить 40 років. Заправки стільки не живуть! А таких станцій торік вони відкрили декілька. І це, знов зазначу, у дуже вдалий для ринку рік", - наголосив Куюн.

За його словами, найзапекліший конкурент БРСМ - мережа Avantage 7, яка тримає найнижчі ціни, заробляла на літрі у 6 разів більше.

"Такий неочікуваний результат, який суперечить публічній риториці Avantage про соціальну відповідальність, з’явився після спілкування з податковою. Якщо до цього мережа декларувала 35-70 млн грн прибутку на квартал, то у 4 кварталі показала біля 450 (!) млн грн прибутку", - додає він.

Отже, стверджує експерт, прибуток є - просто більшість його не показує. Відповідно, не платить податки з реальних прибутків.

"Вивід з тіні податків лише на паливному ринку принесе казні мільярди гривень на рік, які сьогодні дуже необхідні. Бо виключно на податках утримується наше військо", - підсумував Куюн.

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