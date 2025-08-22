Автоцивілка для ветеранів: у Кабміні розповіли про важливе нововведення

Кабінет міністрів України затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни", - зазначила прем'єр-міністр України.
Свириденко також додала, що рада бачити злагоджену роботу міністерств щодо того, щоб кожен ветеран мав можливість відновитися та реалізувати себе.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦПВ).
Згідно з новим законом №3720-ІХ, скасовано державне регулювання цін на поліси, що дозволяє страховим компаніям самостійно визначати тарифи на основі оцінки ризиків. Це може призвести до зростання вартості полісів на 25-30%.
Також зазначимо, що у квітні Рада підтримала законопроект, за яким ветеранам і людям з інвалідністю через війну компенсуватимуть витрати на автоцивілку.
Закон передбачав 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:
решту 50% покриватиме держава з бюджету.