Суспільство Освіта Гроші Зміни

Автоцивілка для ветеранів: у Кабміні розповіли про важливе нововведення

Фото: автоцивілка для ветеранів буде доступна зі знижкою (vin.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів України затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни", - зазначила прем'єр-міністр України.

Свириденко також додала, що рада бачити злагоджену роботу міністерств щодо того, щоб кожен ветеран мав можливість відновитися та реалізувати себе.

Скільки зараз коштує автоцивілка

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦПВ).

Згідно з новим законом №3720-ІХ, скасовано державне регулювання цін на поліси, що дозволяє страховим компаніям самостійно визначати тарифи на основі оцінки ризиків. Це може призвести до зростання вартості полісів на 25-30%.​

Також зазначимо, що у квітні Рада підтримала законопроект, за яким ветеранам і людям з інвалідністю через війну компенсуватимуть витрати на автоцивілку.

Закон передбачав 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:

  • 50% вартості, як і зараз, компенсує МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України);

решту 50% покриватиме держава з бюджету.

