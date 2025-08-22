Автоцивілка для ветеранів: у Кабміні розповіли про важливе нововведення

Скільки зараз коштує автоцивілка

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності нові правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦПВ).

Згідно з новим законом №3720-ІХ, скасовано державне регулювання цін на поліси, що дозволяє страховим компаніям самостійно визначати тарифи на основі оцінки ризиків. Це може призвести до зростання вартості полісів на 25-30%.​

Також зазначимо, що у квітні Рада підтримала законопроект, за яким ветеранам і людям з інвалідністю через війну компенсуватимуть витрати на автоцивілку.

Закон передбачав 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:

50% вартості, як і зараз, компенсує МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України);

решту 50% покриватиме держава з бюджету.