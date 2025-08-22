Автогражданка для ветеранов: в Кабмине рассказали о важном нововведении

Сколько сейчас стоит автогражданка

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу новые правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Согласно новому закону №3720-ІХ, отменено государственное регулирование цен на полисы, что позволяет страховым компаниям самостоятельно определять тарифы на основе оценки рисков. Это может привести к росту стоимости полисов на 25-30%.

Также отметим, что в апреле Рада поддержала законопроект, по которому ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны будут компенсировать расходы на автогражданку.

Закон предусматривал 100% компенсацию стоимости автогражданки для этих категорий украинцев:

50% стоимости, как и сейчас, компенсирует МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины);

остальные 50% будет покрывать государство из бюджета.