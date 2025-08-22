RU

Общество Образование Деньги Изменения

Автогражданка для ветеранов: в Кабмине рассказали о важном нововведении

Фото: автогражданка для ветеранов будет доступна со скидкой (vin.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины утвердил нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны", - отметила премьер-министр Украины.

Свириденко также добавила, что рада видеть слаженную работу министерств относительно того, чтобы каждый ветеран имел возможность восстановиться и реализовать себя.

 

Сколько сейчас стоит автогражданка

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу новые правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Согласно новому закону №3720-ІХ, отменено государственное регулирование цен на полисы, что позволяет страховым компаниям самостоятельно определять тарифы на основе оценки рисков. Это может привести к росту стоимости полисов на 25-30%.

Также отметим, что в апреле Рада поддержала законопроект, по которому ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны будут компенсировать расходы на автогражданку.

Закон предусматривал 100% компенсацию стоимости автогражданки для этих категорий украинцев:

  • 50% стоимости, как и сейчас, компенсирует МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины);

остальные 50% будет покрывать государство из бюджета.

