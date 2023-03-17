"Автоспецпром" розповів, як під час війни Україна зберігла власне виробництво "швидких"

Компанія "Автоспецпром", яка є одним з найбільших виробників автомобілів швидкої допомоги в Україні, змогла продовжити роботу навіть в умовах війни. Вже після початку повномасштабного вторгнення підприємство виготовило та передало ДП "Медичні закупівлі України" понад 190 одиниць медичного спецтранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу “Автоспецпрому”.

Зазначається, що наприкінці 2021 року "Автоспецпромом" та державна агенція "Медичні закупівлі України" уклали на платформі Prozorro низку договорів щодо придбання понад 800 "швидких". Через початок бойових дій компанія не змогла виконати частину своїх зобов’язань, але жодних збитків держава не зазнала.

"Використання отриманих авансових коштів було обмежено постановою Кабінету міністрів про порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану. Відповідно до законодавства, "Автоспецпром" припинив виконання робіт по частині договорів та повернув раніше отримані кошти державі у повному обсязі", - йдеться в заяві "Автоспецпрому".

Решта контрактів залишились дійсними. В їх межах фахівці "Автоспецпрому" під час війни забезпечили передачу ДП "Медичні закупівлі України" 193 автомобілів швидкої допомоги, хоча в деяких випадках затримки платежів з боку держави складали 3-4 місяці. Наразі робота за договорами продовжується.

Крім того, підприємство прийняло рішення не ініційовувати перегляд вартості замовлення попри різке зростання цін на запчастини та обладнання і падіння курсу гривні. За словами представників компанії, це дозволило втримати ціну на швидкі на довоєнному рівні.

"ТОВ "Автоспецпром" діє у повній відповідності до чинного законодавства, нам немає, чого приховувати. І ми продовжимо співпрацювати з державою, зокрема через "Медичні закупівлі України", бо в цей надскладний час маємо обов’язок перед суспільством. Наша робота під час війни - наш внесок у стабільність держави й у спільну перемогу", - заявив заступник директора компанії Кирило Коморкін.