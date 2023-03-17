"Автоспецпром" рассказал, как во время войны Украина сохранила собственное производство "скорых"

Компания "Автоспецпром", являющаяся одним из крупнейших производителей автомобилей скорой помощи в Украине, смогла продолжить работу даже в условиях войны. Уже после начала полномасштабного вторжения предприятие изготовило и передало ГП "Медицинские закупки Украины" более 190 единиц медицинского спецтранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Автоспецпрома".

Отмечается, что в конце 2021 года "Автоспецпром" и государственное агентство "Медицинские закупки Украины" заключили на платформе Prozorro ряд договоров о приобретении более 800 "скорых". Из-за начала боевых действий компания не смогла выполнить часть своих обязательств, но никакого ущерба государство не понесло.

"Использование полученных авансовых средств было ограничено постановлением Кабинета министров о порядке выполнения полномочий Государственной казначейской службой в условиях военного положения. Согласно законодательству, "Автоспецпром" прекратил выполнение работ по части договоров и вернул ранее полученные средства государству в полном объеме", - говорится в заявлении "Автоспецпрома".

Остальные контракты остались действительными. В их пределах специалисты "Автоспецпрома" во время войны обеспечили передачу ГП "Медицинские закупки Украины" 193 автомобилей скорой помощи, хотя в некоторых случаях задержки платежей со стороны государства составляли 3-4 месяца. В настоящее время работа по договорам продолжается.

Кроме того, предприятие приняло решение не инициировать пересмотр стоимости заказа, несмотря на резкий рост цен на запчасти и оборудование и падение курса гривны. По словам представителей компании, это позволило удержать цену на скорые на довоенном уровне.

"ООО "Автоспецпром" действует в полном соответствии с действующим законодательством, нам нечего скрывать. И мы продолжим сотрудничать с государством, в частности через "Медицинские закупки Украины", потому что в это сверхсложное время имеем обязанность перед обществом. Наша работа во время войны - наш вклад в стабильность государства и в общую победу", - заявил заместитель директора компании Кирилл Коморкин.