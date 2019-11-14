Авторы законопроектов о легализации азартного бизнеса подставляют президента, - эксперт

Проекты законов о легализации игорного бизнеса, написанные в правительстве и парламенте, полностью дискредитируют идею президента Владимира Зеленского о выведении из тени и создании законных казино. Об этом на круглом столе Украинского Института Будущего заявил эксперт в сфере игорного бизнеса Владимир Милевский.

По его словам, "хуже законопроектов мы не видели вообще". Авторы не сделали анализа текущей ситуации и не предусмотрели постоянный мониторинг, чтобы оперативно запрещать какой-либо вид игр или развивать с учетом его влияния на общество.

"Авторы, которые работали над всеми кругами данного закона, не владели необходимым количеством исходных данных", - считает эксперт.

Он также подверг критике желание авторов создать монополии в отдельных сферах игорного бизнеса и непродуманные правила их лицензирования.

"Никто не придет строить нормальное казино на 5 000 кв м, если под боком будет стоять зал игровых автоматов площадью 400 кв м", - уточнил Милевский.

"Вы побежали выполнять заявленное президентом в Турции и сделали очень плохой документ, подставляя тем самым президента", - добавил он.

Напомним, в августе этого года президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Стамбуле заявил о намерении легализовать игорный бизнес и создать курортную зону с казино в регионе вокруг Черного моря.

По данным опроса группы "Рейтинг", только 11% украинцев поддерживают легализацию азартных игр. Еще 27% не против легализации, но при условии размещения мест для игры в специальных зонах.