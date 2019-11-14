Автори законопроектів про легалізацію азартного бізнесу підставляють президента, - експерт

Проекти законів про легалізацію грального бізнесу, написані в уряді і парламенті, повністю дискредитують ідею президента Володимира Зеленського про виведення з тіні та створення законних казино. Про це на круглому столі Українського Інституту Майбутнього заявив експерт у сфері грального бізнесу Володимир Мілевський.

За його словами, "гірше законопроектів ми не бачили взагалі". Автори не зробили аналізу поточної ситуації і не передбачили постійний моніторинг, щоб оперативно забороняти який-небудь вид ігор або розвивати з урахуванням його впливу на суспільство.

"Автори, які працювали над усіма колами даного закону, не володіли необхідною кількістю вихідних даних", - вважає експерт.

Він також піддав критиці бажання авторів створити монополії в окремих сферах грального бізнесу і непродумані правила їх ліцензування.

"Ніхто не прийде будувати нормальне казино на 5 000 кв м, якщо під боком буде стояти зал ігрових автоматів площею 400 кв м", - уточнив Мілевський.

"Ви побігли виконувати заявлене президентом в Туреччині і зробили дуже поганий документ, підставляючи тим самим президента", - додав він.

Нагадаємо, у серпні цього року президент України Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі заявив про намір легалізувати гральний бізнес і створити курортну зону з казино в регіоні навколо Чорного моря.

За даними опитування групи "Рейтинг", лише 11% українців підтримують легалізацію азартних ігор. Ще 27% не проти легалізації, але за умови розміщення місць для гри в спеціальних зонах.