UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Авторы World of Warcraft остановили продажи в РФ

Автор: Сергей Сурепин

Activision Blizzard остановила продажи своих игр в РФ из-за войны в Украине. Компания отвечает за проекты World of Wacraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty и многие другие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inven Global.

Президент компании Даниэль Алегре рассказал, что Activision Blizzard не будет продавать свои игры в РФ. Это продлится до тех пор, пока не закончится война с Украиной.

Activision Blizzard продолжит поддерживать Украину, а также обеспечивать безопасность для своих сотрудников. Компания уже собрала более 300 тысяч долларов для помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины