RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Автори World of Warcraft зупинили продажі в РФ

Автор: Сергій Сурепін

Activision Blizzard зупинила продажі своїх ігор в РФ через війну в Україні. Компанія відповідає за проекти World of Wacraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty і багато інших.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inven Global.

Президент компанії Даніель Алегре розповів, що Activision Blizzard не продаватиме свої ігри в РФ. Це триватиме до тих пір, поки не закінчиться війна з Україною.

Activision Blizzard продовжить підтримувати Україну, а також забезпечувати безпеку для своїх співробітників. Компанія вже зібрала понад 300 тисяч доларів для допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України