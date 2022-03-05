Авторы World of Warcraft остановили продажи в РФ

Activision Blizzard остановила продажи своих игр в РФ из-за войны в Украине. Компания отвечает за проекты World of Wacraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty и многие другие.

Президент компании Даниэль Алегре рассказал, что Activision Blizzard не будет продавать свои игры в РФ. Это продлится до тех пор, пока не закончится война с Украиной.

Activision Blizzard продолжит поддерживать Украину, а также обеспечивать безопасность для своих сотрудников. Компания уже собрала более 300 тысяч долларов для помощи Украине.