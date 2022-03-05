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Авторы World of Warcraft остановили продажи в РФ

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Суббота 05 марта 2022 11:36
Авторы World of Warcraft остановили продажи в РФ Авторы World of Warcraft остановили продажи в РФ (news.sky.com)
Автор: Сергей Сурепин

Activision Blizzard остановила продажи своих игр в РФ из-за войны в Украине. Компания отвечает за проекты World of Wacraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty и многие другие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inven Global.

Президент компании Даниэль Алегре рассказал, что Activision Blizzard не будет продавать свои игры в РФ. Это продлится до тех пор, пока не закончится война с Украиной.

Activision Blizzard продолжит поддерживать Украину, а также обеспечивать безопасность для своих сотрудников. Компания уже собрала более 300 тысяч долларов для помощи Украине.

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