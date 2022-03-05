Автори World of Warcraft зупинили продажі в РФ
Автори World of Warcraft зупинили продажі в РФ (news.sky.com)
Activision Blizzard зупинила продажі своїх ігор в РФ через війну в Україні. Компанія відповідає за проекти World of Wacraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Call of Duty і багато інших.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Inven Global.
Президент компанії Даніель Алегре розповів, що Activision Blizzard не продаватиме свої ігри в РФ. Це триватиме до тих пір, поки не закінчиться війна з Україною.
Activision Blizzard продовжить підтримувати Україну, а також забезпечувати безпеку для своїх співробітників. Компанія вже зібрала понад 300 тисяч доларів для допомоги Україні.
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