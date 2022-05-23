Автора фразы о российском военном корабле освободили из плена

Информацию об освобождении из плена подтвердил начальник погранзаставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

По словам Гоцкого, доступ к радиостанции имели только пограничники. Как он отметил, российский крейсер выдвинул требование защитникам Змеиного сдаться. После этого же оккупанты предложили нашим героям работу и большую зарплату.

"У одного из военнослужащих лопнуло терпение, и он указал направление российскому кораблю. ",- пишет пресс-служба.

Отметим, ранее считалось, что автором лозунга о корабле был защитник Змеиного Роман Грибов. Пограничник вернулся из плена в родную Черкасскую область еще 29 марта. Бойцу был вручен знак отличия "За заслуги перед Черкащиною".

Сам флагман российского Черноморского флота "Москва", которому наши бойцы и подсказали направление, был подбит крылатыми ракетами "Нептун" уже 13 апреля. На следующий день в России заявили о том, что флагман затонул.