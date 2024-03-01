Автор звинувачень проти Коломойського не приходить на допит, - адвокат

Як зазначив Лисак, Гаврилюк подав в БЕБ заяву, де заявив, що банку було заподіяно шкоду, проте не надав жодного документа, який би підтверджував це, а тільки "стверджує, що є інформація із ЗМІ, що є заподіяна шкода".

Адвокати подали клопотання про повторний виклик свідка на допит, воно було задовільнене, проте Гаврилюк не з'явився.

Також, за словами Лисака, голова правління ПриватБанку Ґерхард Бьош підтвердив, що у банку немає документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди, і він не давав повноважень Гаврилюку писати заяву в БЕБ.

Як відомо, за даними слідства, у 2013-2014 роках Коломойський "шляхом не внесення готівкових коштів" вивів із банку 5,7 млрд гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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