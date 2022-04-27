Автор всех пакетов санкций США против РФ уходит в отпуск. В его дом проник неизвестный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Сингх, который является заместителем советника по национальной безопасности и заместителем в Национальном экономическом совете, стал публичным лицом широкомасштабных экономических санкций Соединенных Штатов, направленных против России за ее вторжение в Украину. Белый дом все еще решает, кем заменить Сингха. Среди чиновников, рассматриваемых на эту должность – Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Харриса.

До прихода в Белый дом Сингх работал главой отдела рынков в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в министерстве финансов при администрации Обамы. Сотрудники правоохранительных органов расследовали инцидент в феврале, когда кто-то незаконно проник в дом Сингха.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как Сингх совместно с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки объявили о первом пакете санкций против России. Непосредственных доказательств связи между работой Сингха в администрации и предполагаемым инцидентом нет.