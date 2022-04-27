Автор всіх пакетів санкцій США проти РФ йде у відпустку. У його будинок проник невідомий

Даліп Сінгх, який курував формування пакетів санкцій проти Росії, планує піти у тривалу відпустку. Тривалий відпочинок Сінгха пов'язаний з сімейними обставинами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Сінгх, який є заступником радника з національної безпеки і заступником в національній економічній раді, став публічною особою широкомасштабних економічних санкцій Сполучених Штатів, спрямованих проти Росії за її вторгнення в Україну. Білий дім все ще вирішує, ким замінити Сінгха. Серед чиновників, які розглядаються на цю посаду - Майк Пайл, головний економічний радник віце-президента Харріса.

До приходу в Білий дім Сінгх працював головою відділу ринків у Федеральному резервному банку Нью-Йорка і в Міністерстві фінансів при адміністрації Обами. Співробітники правоохоронних органів розслідували інцидент в лютому, коли хтось незаконно проник в будинок Сінгха.

Інцидент стався через кілька днів після того, як Сінгх спільно з прес-секретарем Білого дому Джен Псакі оголосили про перший пакет санкцій проти Росії. Безпосередніх доказів зв'язку між роботою Сінгха в адміністрації і передбачуваним інцидентом немає.