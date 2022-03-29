Пограничник, пославший русский корабль, вернулся из плена. Дома его наградили

Автор лозунга о российском корабле Роман Грибов вернулся из плена в Украину. Пограничнику был вручен знак отличия "За заслуги перед Черкащиной".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничник Роман Грибов, вернулся из плена на родную Черкащину. Он вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", - пишет МВД.

Напомним, РБК-Украина писало о первый обмен пленными между Украиной и Россией.

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