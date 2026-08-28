Автопілот Boeing 737 можна зламати за 100 доларів: вчені показали як

Для проведення атаки науковці розробили мініатюрний плагін із Wi-Fi-модулем, який підключається до сервісного порту, розташованого під незакритим зовнішнім люком літака.

Техніку підключення назвали Bus Driver. Вона базується на посиленні електричного сигналу у шині даних, яка з'єднує бортовий комп'ютер Flight Management Computer та дисплей керування Multipurpose Control Display Unit.

Надсилаючи імпульси з вищою силою струму, ніж у штатних системах, пристрій глушить реальні команди й заміщує їх хакерськими.

Шина даних - це канал зв'язку (набір провідників або віртуальних ліній), який використовується для передачі інформації між різними компонентами комп'ютера чи іншої електронної системи (прим. ред.).

Сценарії впливу та приховані маніпуляції

Установка плагіна дає змогу реалізувати низку небезпечних сценаріїв без відома екіпажу.

Яких саме?

Зміна маршруту: хакер може віддалено коригувати точки польоту в автопілоті, відхиляючи літак від курсу, змушуючи його заходити у повітряний простір інших держав або виводити у зону виснаження палива.

Підробка розрахунків зльоту: підміна показників зовнішньої температури або загальної ваги борту призводить до помилкового розрахунку розгону. Це загрожує викочуванням за межі злітно-посадкової смуги.

Блокування сповіщень: завдяки маніпуляціям із шиною даних фальшиві параметри не відображаються на головному екрані пілота, тим самим створюючи дезорієнтацію під час критичних ситуацій.

Хоча досвідчений пілот може перехопити управління у ручному режимі, незначні коригування (наприклад, зміна курсу на кілька градусів над океаном) можуть залишитися непоміченими до моменту виникнення аварійної ситуації.

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Реакція виробника та шляхи захисту

Компанія Boeing, яку поінформували про проблему ще шість років тому, зазначила, що наявні рівні захисту в реальних умовах суттєво обмежують здійсненність таких атак.

З усім тим, розробники не випускали оперативного технічного виправлення.

Науковці наголошують: виявлений вектор вимагає перегляду моделей загроз, актуальних XXI століття.

Найпростішим оперативним рішенням є фізичне демонтажування або заливка порту епоксидною смолою, тоді як у довгостроковій перспективі авіагалузь має впровадити криптографічну автентифікацію сигналів усередині бортових мереж.