Автопилот Boeing 737 можно сломать за 100 долларов: ученые показали как

Ученые продемонстрировали, как с помощью устройства стоимостью менее 100 долларов можно перехватить управление автопилотом Boeing 737. Аппаратная атака позволяет вмешиваться в работу бортового компьютера и уродовать данные, которые видит экипаж.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WIRED.
Для проведения атаки ученые разработали миниатюрный плагин с Wi-Fi-модулем, подключаемым к сервисному порту, расположенному под незакрытым внешним люком самолета.
Технику подключения назвали Bus Driver. Она основана на усилении электрического сигнала в шине данных, соединяющей бортовой компьютер Flight Management Computer и дисплей управления Multipurpose Control Display Unit.
Присылая импульсы с более высокой силой тока, чем в штатных системах, пристрой глушит реальные команды и замещает их хакерскими.
Шина данных - это канал связи (набор проводников или виртуальных линий), используемый для передачи информации между разными компонентами компьютера или другой электронной системы (прим. ред.).
Установка плагина позволяет реализовать ряд опасных сценариев без ведома экипажа .
Каких именно?
Изменение маршрута: хакер может отдаленно корректировать точки полета в автопилоте, отклоняя самолет от курса, заставляя его заходить в воздушное пространство других государств или выводить в зону истощение топлива.
Подделка расчетов взлета: подмена показателей наружной температуры или общего веса борта приводит к ошибочному расчету разгона. Это чревато выкаткой за пределы взлетно-посадочной полосы.
Блокировка уведомлений: благодаря манипуляциям с шиной данных фальшивые параметры не отображаются на главном экране пилота, создавая дезориентацию во время критических ситуаций.
Хотя опытный пилот может перехватить управление в ручном режиме, незначительные корректировки (например, изменение курса на несколько градусов над океаном) могут остаться незамеченными до момента возникновения аварийной ситуации.
Компания Boeing, проинформированная о проблеме еще шесть лет назад, отметила, что существующие уровни защиты в реальных условиях существенно ограничивают осуществимость таких атак.
Со всем тем, разработчики не выпускали оперативной технической поправки.
Ученые отмечают: обнаруженный вектор требует пересмотра моделей угроз, актуальных в XXI веке.
Простейшим оперативным решением является физическая демонтаж или заливка порта эпоксидной смолой, тогда как в долгосрочной перспективе авиаотрасль должна внедрить криптографическую аутентификацию сигналов внутри бортовых сетей.