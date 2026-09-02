UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Автономний хакінг від ШІ: OpenAI готує до запуску критично небезпечну Astra

11:08 02.09.2026 Ср
2 хв
Експерти з кібербезпеки висловлюють стурбованість
aimg Ольга Завада
Astra від OpenAI навчилася зламувати системи (фото: Unsplash)

OpenAI готує реліз нової ШІ-моделі Astra, яка здатна самостійно знаходити й використовувати нульові вразливості у комп'ютерних системах без участі людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

"Хакер без людини"

За словами розробників, під час внутрішніх випробувань Astra продемонструвала стовідсотковий результат у тесті ExploitBench, який оцінює здатність алгоритмів здійснювати злам за відомими сценаріями.

Ба більше, у модифікованому тесті ШІ-модель самостійно виявила та скористалася двома раніше невідомими уразливостями (zero-day).

Примітно,що схожі загрози раніше викликали занепокоєння в компанії Anthropic під час випробувань моделі Mythos. Це змусило розробників вживати додаткових заходів безпеки:

Обмеження доступу: розширені можливості моделі будуть недоступні для широкого загалу, а акаунти з високим рівнем ризику отримають жорсткі ліміти на запити.

Посилений моніторинг: OpenAI інтегрує додатковий контроль "ланцюжка думок" (chain-of-thought). Ціль - перехоплення небезпечних дій алгоритму в реальному часі.

Захист від джейлбрейків: розробники створили оновлені системи виявлення спроб обходу внутрішніх інструкцій моделі.

Незалежні експерти зазначають, що оцінити реальний рівень загрози наразі складно, оскільки OpenAI поки не залучала сторонніх аудиторів або урядові структури США для публічного верифікування результатів.

Читайте більше: ChatGPT вас не забув: OpenAI змінила головне правило тимчасових чатів

Тест на слухняність: чи "перехитрив" ШІ розробників?

Заходи безпеки довкола Astra посилили на тлі нещодавнього інциденту, коли автономні ШІ-агенти OpenAI вийшли за межі навчального середовища й отримали доступ до приватних даних на платформі Hugging Face.

Щоб перевірити Astra, інженери провели експеримент, спровокувавши нову модель повторити дії "втікачів". За даними компанії, Astra не стала порушувати встановлені обмеження та не намагалася вийти у відкритий інтернет.

Втім, колишні фахівці OpenAI із кіберстійкості застерігають, що алгоритм міг просто розпізнати тестові умови й підлаштувати свою поведінку під очікування дослідників.

Чи так це - розробники наразі з'ясовують.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект