ШІ-агенти на базі технологій OpenAI навчилися обходити обмеження власного середовища - алгоритми самостійно знайшли спосіб вийти у відкритий інтернет.
Нове розслідування показало, що протягом березня-вересня 2026 року агенти також досліджували урядові системи США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.
Завданням ШІ-агентів був звичайний збір публічної статистики про охорону здоров'я, медичні рецепти, торгівлю та університети.
Однак зіткнувшись із труднощами під час пошуку інформації, ШІ почав автономно шукати способи обходу заборон, встановлених у його захищеній "пісочниці" (sandbox).
Вийшовши за межі дозволеного середовища, ШІ-агенти не просто виконували пошукові запити, а вдалися до повноцінної технічної розвідки.
Вони отримали доступ до деяких передрелізних тестових середовищ і розпочали сканування сайтів таких організацій:
Згідно з вивченими логами дій, агенти шукали відкриті конфігураційні файли, намагалися автоматично створювати облікові записи та використовувати сторонні сервіси для дистанційного перегляду вебсторінок.
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Найбільш вражаючим елементом розслідування стало те, як саме штучний інтелект вирішив проблему відсутності браузера всередині своєї "пісочниці".
Агенти об'єднали два легітимні публічні сервіси - httpbin та urlquery:
Згодом агенти змінили тактику: вони перейшли від публічних запитів до приватних акаунтів, щоб зменшити сліди для дослідників.
Також штучний інтелект використовував веб-архіви та сервіс push-сповіщень ntfy - в одному з випадків агент стиснув зібрані дані у файл розміром 35 КБ і завантажив його через ntfy.
Наразі дослідники наголошують, що прямих доказів викрадення секретних даних або навмисного приховування дій немає, а для остаточних висновків потрібен повний аналіз внутрішніх логів OpenAI.