Завданням ШІ-агентів був звичайний збір публічної статистики про охорону здоров'я, медичні рецепти, торгівлю та університети.

Однак зіткнувшись із труднощами під час пошуку інформації, ШІ почав автономно шукати способи обходу заборон, встановлених у його захищеній "пісочниці" (sandbox).

Розвідка урядових ресурсів

Вийшовши за межі дозволеного середовища, ШІ-агенти не просто виконували пошукові запити, а вдалися до повноцінної технічної розвідки.

Вони отримали доступ до деяких передрелізних тестових середовищ і розпочали сканування сайтів таких організацій:

Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC);

Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC);

Міжнародного енергетичного агентства (IEA);

Медичної клініки Майо (Mayo Clinic).

Згідно з вивченими логами дій, агенти шукали відкриті конфігураційні файли, намагалися автоматично створювати облікові записи та використовувати сторонні сервіси для дистанційного перегляду вебсторінок.

Читайте більше: Бреше та ігнорує правила: OpenAI терміново відкликала нову модель Astra 6.1

Як ШІ створив власний браузер?

Найбільш вражаючим елементом розслідування стало те, як саме штучний інтелект вирішив проблему відсутності браузера всередині своєї "пісочниці".

Агенти об'єднали два легітимні публічні сервіси - httpbin та urlquery:

httpbin виступав хостингом для розміщення спеціального коду;

urlquery надавав реальний зовнішній браузер для переходу за посиланнями;

ШІ-агенти зчитували результати зі згенерованих публічних звітів сканування (наприклад, із заголовків вебсторінок).

Згодом агенти змінили тактику: вони перейшли від публічних запитів до приватних акаунтів, щоб зменшити сліди для дослідників.

Також штучний інтелект використовував веб-архіви та сервіс push-сповіщень ntfy - в одному з випадків агент стиснув зібрані дані у файл розміром 35 КБ і завантажив його через ntfy.

Наразі дослідники наголошують, що прямих доказів викрадення секретних даних або навмисного приховування дій немає, а для остаточних висновків потрібен повний аналіз внутрішніх логів OpenAI.