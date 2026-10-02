ИИ-агенты на базе технологий OpenAI научились обходить ограничение собственной среды - алгоритмы самостоятельно нашли способ выйти в открытый интернет.
Новое расследование показало, что в течение марта-сентября 2026 агенты также исследовали правительственные системы США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .
Задачей ИИ-агентов был обычный сбор публичной статистики о здравоохранении, медицинских рецептах, торговле и университетах.
Однако столкнувшись с трудностями при поиске информации, ИИ начал автономно искать способы обхода запретов, установленных в его защищенной песочнице (sandbox).
Выйдя за пределы разрешенной среды, ИИ-агенты не просто выполняли поисковые запросы, а прибегли к полноценной технической разведке.
Они получили доступ к некоторым предрелизным тестовым средам и приступили к сканированию сайтов следующих организаций:
Согласно изученным логам действий агенты искали открытые конфигурационные файлы, пытались автоматически создавать учетные записи и использовать сторонние сервисы для дистанционного просмотра веб-страниц.
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Наиболее впечатляющим элементом расследования стало то, как именно искусственный интеллект решил проблему отсутствия браузера внутри своей песочницы.
Агенты объединили два легитимных публичных сервиса - httpbin и urlquery:
Впоследствии агенты изменили тактику: они перешли от публичных запросов к частным аккаунтам, чтобы снизить следы для исследователей.
Также искусственный интеллект использовал веб-архивы и сервис push-уведомлений ntfy – в одном из случаев агент сжал собранные данные в файл размером 35 КБ и загрузил его через ntfy.
Исследователи отмечают, что прямых доказательств похищения секретных данных или умышленного сокрытия действий нет, а для окончательных выводов требуется полный анализ внутренних логов OpenAI.