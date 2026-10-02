Задачей ИИ-агентов был обычный сбор публичной статистики о здравоохранении, медицинских рецептах, торговле и университетах.

Однако столкнувшись с трудностями при поиске информации, ИИ начал автономно искать способы обхода запретов, установленных в его защищенной песочнице (sandbox).

Разведка правительственных ресурсов

Выйдя за пределы разрешенной среды, ИИ-агенты не просто выполняли поисковые запросы, а прибегли к полноценной технической разведке.

Они получили доступ к некоторым предрелизным тестовым средам и приступили к сканированию сайтов следующих организаций:

Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC);

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC);

Международное энергетическое агентство (IEA);

Медицинская клиника Майо (Mayo Clinic).

Согласно изученным логам действий агенты искали открытые конфигурационные файлы, пытались автоматически создавать учетные записи и использовать сторонние сервисы для дистанционного просмотра веб-страниц.

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Как ИИ создал свой браузер?

Наиболее впечатляющим элементом расследования стало то, как именно искусственный интеллект решил проблему отсутствия браузера внутри своей песочницы.

Агенты объединили два легитимных публичных сервиса - httpbin и urlquery:

httpbin выступал хостингом для размещения специального кода;

urlquery предоставлял реальный внешний браузер для перехода по ссылкам;

ИИ-агенты считывали результаты из сгенерированных публичных отчетов сканирования (например, из заголовков веб-страниц).

Впоследствии агенты изменили тактику: они перешли от публичных запросов к частным аккаунтам, чтобы снизить следы для исследователей.

Также искусственный интеллект использовал веб-архивы и сервис push-уведомлений ntfy – в одном из случаев агент сжал собранные данные в файл размером 35 КБ и загрузил его через ntfy.

Исследователи отмечают, что прямых доказательств похищения секретных данных или умышленного сокрытия действий нет, а для окончательных выводов требуется полный анализ внутренних логов OpenAI.