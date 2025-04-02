ТО автомобіля своїми руками: наскільки це важко та які ризики

Буває, що підійшов термін планового технічного обслуговування авто, а власник з якоїсь причини не може відвідати СТО. Чи не можна провести ТО-1 чи ТО-2 власними силами?
Про те, чи варто самому обслуговувати автомобіль замість звертатись до автомайстерні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Кожен автомобіль час від часу потребує уваги сервісменів – для заміни олив та так званих витратних деталей, для контролю стану основних вузлів та систем. Автомобільні інженери колись придумали та запровадили систему планових ТО (технічного обслуговування), щоб превентивно замінювати зношені деталі і матеріали. Це потрібно, аби автомобіль не вимагав уваги в міжсервісний період і не підводив власника у дорозі. Тому важливо не пропускати чергове ТО. Які, до речі, зазвичай бувають двох рівнів складності – ТО-1 та ТО-2.
Номенклатура робіт по ТО-1 у більшості машин невелика, в сучасних моделей воно проводиться кожні 10 – 15 тисяч кілометрів, в окремих моделей – кожні 20 тисяч. ТО-2 проводиться після кількох ТО-1 і складається з більш складних операцій, зокрема, пов’язаних з розбиранням окремих систем двигуна.
Так, щодо ТО-1 можна дати позитивну відповідь – навіть якщо автомобіліст має тільки початкові слюсарні навички. Для цього автовласникові треба підготувати перелік всіх робіт з ТО-1 – наприклад, отримавши його в офіційного дилера або на сайті компанії-імпортера. Зазвичай цей перелік складається з операцій, як треба виконати фізично, і з контрольних операцій, тобто огляду агрегатів та вузлів і перевірки деяких параметрів.
Почати краще з найскладнішого, адже заміна рідин і деталей – етап клопітний, потребує найбільше часу і грошей.
Повітряний фільтр. Фільтр повітря двигуна фактично є вкладишем, це так званий фільтруючий елемент, який встановлюється у пластиковому корпусі. Перед тим як зняти його кришку, сфотографуйте її чи добре запам’ятайте її положення. Це саме стосується і фільтруючого елемента – важливо встановити їх на місце і щільно, і правильною стороною.
Моторна олива і фільтр. Не помиліться з пробкою у піддоні – це має бути саме пробка у картері двигуна. Зливати краще оливу у теплому стані, не забудьте приготувати ємність для її збору. Будьте готові також до проблем з відкручуванням оливного фільтра. Навряд чи варто для цього купувати спеціальний ключ, адже для одного разу можна спорудити допоміжний пристрій з ременя від сумки та великої викрутки. Часто дістатись до фільтра можна тільки з оглядової ями чи естакади.
Фільтр палива. На бензинових авто паливний фільтр замінюється кожні 60 – 100 тисяч кілометрів, а у дизелів зазвичай це робиться при кожному ТО-1. В одних моделей фільтр міняється разом з корпусом, в інших – самий лише вкладиш. В останньому випадку доведеться розбирати корпус фільтра, для чого буває потрібен зйомник чи певний саморобний пристрій. Приготуйтесь розбиратись із засувками шлангів, а ще важливо не переплутати шланги під час зворотного складання вузла.
Салонний фільтр повітря. Якщо у вас буде спокуса зекономити на цій запчастині, знайте, що при забитому салонному фільтрі будуть пітніти вікна, тобто водій втрачатиме огляд. У крайньому випадку можна видалити старий забитий елемент і тимчасово поїздити без нього. Щоб дістатись салонного фільтра іноді доводиться пірнати під торпедо, тому краще спочатку вивчити цю процедуру за відеопідказками в інтернеті.
Якщо ви дуже сумніваєтесь у своєму успіху в якості автомеханіка, подивіться на ситуацію з іншого боку: спробуйте зрозуміти, коли у вас буде змога відвідати СТО і довірити планове ТО професіоналам? Якщо це буде доволі скоро, в межах двох-трьох місяців чи пари тисяч кілометрів пробігу, то цілком можливо почекати. Так, перевищення термінів заміни оливи та певних витратних деталей віку машині не додасть, але й суттєво не скоротить. Головне – не зловживати таким пом’якшенням регламенту і наступного разу дотриматись усіх строків.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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