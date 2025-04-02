ТО автомобиля своими руками: насколько это трудно и каковы риски

Каждый автомобиль время от времени требует внимания сервисменов - для замены масел и так называемых расходных деталей, для контроля состояния основных узлов и систем. Автомобильные инженеры когда-то придумали и ввели систему плановых ТО (технического обслуживания), чтобы превентивно заменять изношенные детали и материалы. Это нужно, чтобы автомобиль не требовал внимания в межсервисный период и не подводил владельца в дороге. Поэтому важно не пропускать очередное ТО. Которые, кстати, обычно бывают двух уровней сложности - ТО-1 и ТО-2.

Номенклатура работ по ТО-1 у большинства машин небольшая, у современных моделей оно проводится каждые 10 - 15 тысяч километров, у отдельных моделей - каждые 20 тысяч. ТО-2 проводится после нескольких ТО-1 и состоит из более сложных операций, в частности, связанных с разборкой отдельных систем двигателя.

Можно ли сделать ТО своими силами

Да, в отношении ТО-1 можно дать положительный ответ - даже если автомобилист имеет только начальные слесарные навыки. Для этого автовладельцу надо подготовить перечень всех работ по ТО-1 - например, получив его у официального дилера или на сайте компании-импортера. Обычно этот перечень состоит из операций, которые надо выполнить физически, и из контрольных операций, то есть осмотра агрегатов и узлов и проверки некоторых параметров.

Замена расходных деталей

Начать лучше с самого сложного, ведь замена жидкостей и деталей - этап хлопотный, требующий больше всего времени и денег.

Воздушный фильтр. Фильтр воздуха двигателя фактически является вкладышем, это так называемый фильтрующий элемент, который устанавливается в пластиковом корпусе. Перед тем как снять его крышку, сфотографируйте ее или хорошо запомните ее положение. Это же касается и фильтрующего элемента - важно установить их на место и плотно, и правильной стороной.

Моторное масло и фильтр. Не ошибитесь с пробкой в поддоне - это должна быть именно пробка в картере двигателя. Сливать лучше масло в теплом состоянии, не забудьте приготовить емкость для его сбора. Будьте готовы также к проблемам с откручиванием масляного фильтра. Вряд ли стоит для этого покупать специальный ключ, ведь для одного раза можно соорудить вспомогательное устройство из ремня от сумки и большой отвертки. Часто добраться до фильтра можно только со смотровой ямы или эстакады.

Фильтр топлива. На бензиновых авто топливный фильтр заменяется каждые 60 - 100 тысяч километров, а у дизелей обычно это делается при каждом ТО-1. У одних моделей фильтр меняется вместе с корпусом, у других - один лишь вкладыш. В последнем случае придется разбирать корпус фильтра, для чего бывает нужен съемник или определенное самодельное устройство. Приготовьтесь разбираться с защелками шлангов, а еще важно не перепутать шланги при обратной сборке узла.

Салонный фильтр воздуха. Если у вас будет соблазн сэкономить на этой запчасти, знайте, что при забитом салонном фильтре будут запотевать окна, то есть водитель будет терять обзор. В крайнем случае можно удалить старый забитый элемент и временно поездить без него. Чтобы добраться до салонного фильтра иногда приходится нырять под торпедо, поэтому лучше сначала изучить эту процедуру по видеоподсказкам в интернете.

Контрольные операции

Рабочие жидкости . Надо проверить уровень антифриза, тормозной жидкости и жидкости усилителя руля, ориентируясь на метки Min и Max на бачках. Еще проверяется количество масла в двигателе и в коробке передач. Все уровни надо восстановить, если потери значительные, следует зафиксировать этот факт, чтобы потом обсудить проблему с профессионалами.

. Надо проверить уровень антифриза, тормозной жидкости и жидкости усилителя руля, ориентируясь на метки Min и Max на бачках. Еще проверяется количество масла в двигателе и в коробке передач. Все уровни надо восстановить, если потери значительные, следует зафиксировать этот факт, чтобы потом обсудить проблему с профессионалами. Протечки . Следует осмотреть все трубопроводы и агрегаты из-под капота и из-под машины. Откровенные потёки - это сигнал тревоги, а лёгкие следы вблизи стыков деталей и выхода валов, так называемое потение, допустимо.

. Следует осмотреть все трубопроводы и агрегаты из-под капота и из-под машины. Откровенные потёки - это сигнал тревоги, а лёгкие следы вблизи стыков деталей и выхода валов, так называемое потение, допустимо. Светотехника . Привлекая помощника или используя в качестве экрана стены окружающих сооружений, проверьте, как работают ваши фары, стопы-сигналы, поворотники, фонарь заднего хода и противотуманки.

. Привлекая помощника или используя в качестве экрана стены окружающих сооружений, проверьте, как работают ваши фары, стопы-сигналы, поворотники, фонарь заднего хода и противотуманки. Ходовая часть. Поищите повреждения на резиновых чехлах шарниров и приводных валов. Резиновые части сайлентблоков не должны иметь глубоких трещин, на шинах недопустимы шишки и порезы, все балансировочные грузики дисков должны быть на своих местах. На корпусах амортизаторов допускается лишь легкое запотевание, но не подтеки. Колодки дисковых тормозов должны иметь запас по толщине хотя бы 3 - 4 мм, а вот снимать барабаны задних барабанных тормозов для контроля механизмов и колодок мы бы не советовали - оставьте эту инспекцию до того времени, когда ею будут заниматься специалисты.

Вкратце

Если вы очень сомневаетесь в своем успехе в качестве автомеханика, посмотрите на ситуацию с другой стороны: попробуйте понять, когда у вас будет возможность посетить СТО и доверить плановое ТО профессионалам? Если это будет довольно скоро, в пределах двух-трех месяцев или пары тысяч километров пробега, то вполне возможно подождать. Да, превышение сроков замены масла и определенных расходных деталей возраста машине не добавит, но и существенно не сократит. Главное - не злоупотреблять таким смягчением регламента и в следующий раз соблюсти все сроки.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.