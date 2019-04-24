Автомобильные номера можно получить по почте

Услуга получения индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, теперь в онлайн-режиме можно: проверить возможность заказа конкретного ИНС; заказать и оплатить его изготовление; получить готовый номерной знак в отделении "Новой почты".

"Стоимость услуги доставки "Новой почтой" фиксированная - 500 грн", - говорится в сообщении.

Как напоминают в госагентстве, эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административные правонарушения, в которых он был виновником. В кабинете пользователь может оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду.

За первые четыре месяца работы в кабинете зарегистрировались около 80 тыс. пользователей. За это время пользователи подали более 167 тыс. заявлений онлайн.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.