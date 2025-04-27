Автомобілі хот-роди: для чого їх будували і чому вони стали культовими

Чи то дивні, чи то безглузді, але однозначно непрактичні, ці автомобілі утворили цілий культ, який проник і в нашу країну. Журналісти РБК-Україна Авто розбиралися, яку користь можна отримати від хот-родів.

Почати слід з того, що хот-роди спочатку були суто американським явищем. Яке спиралося на специфіку тієї країни: маса дешевих вживаних автівок на будь-якій території і фінансове благополуччя мешканців. Тільки за таких умов міг народитись рух хот-родерів – юних хлопчаків, гонщиків і тусовщиків, які будували собі перегонові авто за власний кошт і головне – за власними правилами. Точніше, взагалі без правил і регламентів.

Що таке хот-род

Все почалося за автомобільними мірками так давно, що ніхто вже не пам’ятає, що означають ці два слова (англ. hot rod). Принаймні, ще перед Другою світовою війною хлопці з вільним часом і зайвою сотнею доларів у кишені брали вживані серійні "тачки", форсували двигун, знімали зайві деталі, ставили широкі міцні колеса… І отримували такі собі боліди для швидкої їзди, перегонів і вихваляння. Так виходило, що здебільшого вони базувалися на старих, якщо не сказати старовинних моделях.

Ближче до середини ХХ століття рух хот-родингу розділився на кілька течій, які частково відомі і в Україні:

Перегонові машини для драг-рейсингу – швидкісних заїздів на чверть милі зі стартом з місця;

В цілому комплектні ретро-автомобілі з характерними змінами у стайлінгу: занижений дах кузова, зменшений дорожній просвіт, колеса широкого профілю. Часто творці цих машин викидають крила, бампери та подібні "зайві" деталі;

Повністю оригінальні споруди з оголеними елементами конструкції, з брутального вигляду ходовою частиною, навмисне примітивною кабіною та двигуном великого робочого об’єму – бажано V8. Іноді такий підклас називають рет-родом.

Цікаво, що саме останній вид хот-родів отримав певне поширенні в Україні. Зокрема, в Одесі є цілий клуб шанувальників хот-родів, де і зробили кілька гідних екземплярів таких машин – з великими багатолітровими двигунами V8.

Чому раптом мотор V8

Частина шанувальників подібної техніки стає до лав хот-родерів тільки тому, що так можна отримати у своє розпорядження автомобіль з великим V-подібним двигуном робочим об’ємом 4 – 6 літрів. Легкова машина з таким силовим агрегатом дає водієві ні з чим не порівнювані відчуття: потужна і рівна тяга з будь-яких обертів, низьке бубніння глушника на холостому ходу і впевненість, що за найменшого натискування на педаль ця "вісімка" без ривків і пауз потягне машину вперед з будь-якої швидкості.

Проте придбати серійну легкову машину з класичним V-подібним мотором такого об’єму в багатьох країнах тепер доволі складно і недешево. Тим більше, що часто завезти таку машину з-за кордону через митні нюанси майже нереально. Так і народжуються дивовижні конструкції – 6-літрові хот-роди, на яких ніколи не виїдеш на дорогу загального користування, але на яких можна від душі кататись по певних закритих територіях типу померлих підприємств, закинутих аеродромів тощо.

Коротко

Дивна річ, але в українських громадян є реальна можливість стати власником харизматичного легкового автомобіля з класичним V8 – і обійдеться це відверто недорого. Достатньо для початку знайти двигун… від радянської вантажівки типу ГАЗ-53 чи ЗІЛ-130. Адже під капотом цих ваговозів розміщується той самий найсправжнісінький класичний V8 – об’ємом 4,3 або 6,0 літрів, з карбюратором і паровозною тягою на низах. Залишається тільки такого агрегата придбати і спорудити під нього такого собі носія – брутального хот-рода.

При підготовці статті були використані матеріали "Звук і Тюнінг" та Car Customs.