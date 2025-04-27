Автомобили хот-роды: для чего их строили и почему они стали культовыми

То ли странные, то ли нелепые, но однозначно непрактичные, эти автомобили образовали целый культ, который проник и в нашу страну. Журналисты РБК-Украина Авто разбирались, какую пользу можно получить от хот-родов.

Начать следует с того, что хот-роды изначально были сугубо американским явлением. Которое опиралось на специфику той страны: масса дешевых подержанных автомобилей на любой территории и финансовое благополучие жителей. Только при таких условиях могло родиться движение хот-родеров - юных мальчишек, гонщиков и тусовщиков, которые строили себе гоночные авто за свой счет и главное - по собственным правилам. Точнее, вообще без правил и регламентов.

Что такое хот-род

Все началось по автомобильным меркам так давно, что никто уже не помнит, что означают эти два слова (англ. hot rod). По крайней мере, еще перед Второй мировой войной ребята со свободным временем и лишней сотней долларов в кармане брали подержанные серийные "тачки", форсировали двигатель, снимали лишние детали, ставили широкие крепкие колеса... И получали такие себе болиды для быстрой езды, гонок и хвастовства. Так получалось, что в основном они базировались на старых, если не сказать старинных моделях.

Ближе к середине ХХ века движение хот-родинга разделилось на несколько течений, которые частично известны и в Украине:

Гоночные машины для драг-рейсинга - скоростных заездов на четверть мили со стартом с места;

В целом комплектные ретро-автомобили с характерными изменениями в стайлинге: заниженная крыша кузова, уменьшенный дорожный просвет, колеса широкого профиля. Часто создатели этих машин выбрасывают крылья, бамперы и подобные "лишние" детали;

Полностью оригинальные постройки с обнаженными элементами конструкции, с брутального вида ходовой частью, умышленно примитивной кабиной и двигателем большого рабочего объема - желательно V8. Иногда такой подкласс называют рет-родом.

Интересно, что именно последний вид хот-родов получил определенное распространение в Украине. В частности, в Одессе есть целый клуб поклонников хот-родов, где и сделали несколько достойных экземпляров таких машин - с большими многолитровыми двигателями V8.

Почему вдруг мотор V8

Часть поклонников подобной техники становится в ряды хот-родеров только потому, что так можно получить в свое распоряжение автомобиль с большим V-образным двигателем рабочим объемом 4 - 6 литров. Легковая машина с таким силовым агрегатом дает водителю ни с чем не сравнимые ощущения: мощная и ровная тяга с любых оборотов, низкое бубнение глушителя на холостом ходу и уверенность, что при малейшем нажатии на педаль эта "восьмерка" без рывков и пауз потянет машину вперед с любой скорости.

Однако приобрести серийную легковую машину с классическим V-образным мотором такого объема во многих странах теперь довольно сложно и недешево. Тем более, что часто завезти такую машину из-за границы из-за таможенных нюансов почти нереально. Так и рождаются удивительные конструкции - 6-литровые хот-роды, на которых никогда не выедешь на дорогу общего пользования, но на которых можно от души кататься по определенным закрытым территориям типа умерших предприятий, заброшенных аэродромов и т.д.

Коротко

Странное дело, но у украинских граждан есть реальная возможность стать владельцем харизматичного легкового автомобиля с классическим V8 - и обойдется это откровенно недорого. Достаточно для начала найти двигатель... от советского грузовика типа ГАЗ-53 или ЗИЛ-130. Ведь под капотом этих тяжеловозов размещается тот самый самый настоящий классический V8 - объемом 4,3 или 6,0 литров, с карбюратором и паровозной тягой на низах. Остается только такого агрегата приобрести и соорудить под него такого себе носителя - брутального хот-рода.

При подготовке статьи были использованы материалы "Звук и Тюнинг" и Car Customs.