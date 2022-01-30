Автомобіль врізався в дерево: у ДТП під Черкасами загинуло четверо людей

У неділю, 30 січня, у Черкаській області авто врізалося в дерево. Внаслідок аварії загинули троє хлопців та дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" у Facebook .

Трагедія сталася приблизно о 5:30 ранку недалеко від повороту до села Тубильці, за кілометр від траси. Диспетчеру повідомили, що там водій легковика не впорався з керуванням, вилетів у кювет, де врізався у дерева. Внаслідок зіткнення авто зім'яло.

Фото: у ДТП під Черкасами загинуло 4 особи та одна постраждала (facebook.com/groups/emd.ck.ua)

На місце прибули правоохоронці та медики. Вони з'ясували, що 24-річний водій легковика та ще три пасажири (дівчина та два хлопці) у віці 20-25 років загинули під час аварії. Також постраждав ще один пасажир. Його у вкрай тяжкому стані в комі доставили до лікарні.