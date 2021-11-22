Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині
Автомобіль, імовірно, в'їхав у різдвяну процесію в місті Уокешо (штат Вісконсін). Постраждала велика кількість людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS.
Про можливі жертви інформації поки немає.
Джерела телекомпанії стверджують, що після того, як автомобіль в'їхав у натовп, на місці події пролунали постріли. На місці проводиться евакуація.
#Update: Video of the scene right now in #Waukesha in #Wisconsin after a car ploughed his way through people of crowds, injuring up to at least 30 people. pic.twitter.com/mcQpgGxZDo— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 21, 2021
Користувачі Twitter публікують відеозапис, на якому видно автомобіль, на великій швидкості рухається по маршруту різдвяного параду. Сам момент події на кадрах відеозапису не відображений.
CONTENT WARNING— crabcrawler (@crabcrawler1) November 22, 2021
"A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured." - -via https://t.co/BXuKAzU0iH pic.twitter.com/45tKiEAQGu
#Update: Just in - Video caught the moment the police shot at the car 3 times who was speeded through the Christmas parade downtown in #Waukesha in #Wisconsin, injuring up to at least 30 people or more. pic.twitter.com/65H4ycicKB— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 21, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп, на місці загинули 4 людини і ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.
В кінці жовтня 2020 року у німецькому Кемпені машина в'їхала в натовп на тротуарі. Унаслідок інциденту загинула одна людина і щонайменше троє були травмовані. За даними місцевої поліції, водій виїхав на тротуар з незрозумілих причин.