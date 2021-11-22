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Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині

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Вісконсін, Понеділок 22 листопада 2021 02:30
Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині Фото: автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді в Вісконсині (twitter.com/Sotiridi1)
Автор: Артур Родивилов

Автомобіль, імовірно, в'їхав у різдвяну процесію в місті Уокешо (штат Вісконсін). Постраждала велика кількість людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS.

Про можливі жертви інформації поки немає.

Джерела телекомпанії стверджують, що після того, як автомобіль в'їхав у натовп, на місці події пролунали постріли. На місці проводиться евакуація.

Користувачі Twitter публікують відеозапис, на якому видно автомобіль, на великій швидкості рухається по маршруту різдвяного параду. Сам момент події на кадрах відеозапису не відображений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп, на місці загинули 4 людини і ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.

В кінці жовтня 2020 року у німецькому Кемпені машина в'їхала в натовп на тротуарі. Унаслідок інциденту загинула одна людина і щонайменше троє були травмовані. За даними місцевої поліції, водій виїхав на тротуар з незрозумілих причин.

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