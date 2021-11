Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині

Про можливі жертви інформації поки немає.

Джерела телекомпанії стверджують, що після того, як автомобіль в'їхав у натовп, на місці події пролунали постріли. На місці проводиться евакуація.

#Update: Video of the scene right now in #Waukesha in #Wisconsin after a car ploughed his way through people of crowds, injuring up to at least 30 people. pic.twitter.com/mcQpgGxZDo — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 21, 2021

Користувачі Twitter публікують відеозапис, на якому видно автомобіль, на великій швидкості рухається по маршруту різдвяного параду. Сам момент події на кадрах відеозапису не відображений.

"A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured." - -via https://t.co/BXuKAzU0iH pic.twitter.com/45tKiEAQGu — crabcrawler (@crabcrawler1) November 22, 2021