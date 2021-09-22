Автомобиль Шефира не был бронированным, он не пользовался охраной, - Геращенко

Автомобиль первого помощника президента, который сегодня обстреляли под Киевом, был не бронирован. Кроме того, Шефир не пользовался охраной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заместителя главы МВД Антона Геращенко.
"Автомобиль Сергея Шефира не был бронирован. Он не пользовался ни одной охраной", - написал Геращенко.
Напомним, что в деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий.
Добавим, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили о покушении на его помощника, его публичную реакцию обещают в ближайшее время.
Все остальные подробности инцидента собрано в материале РБК-Украина.