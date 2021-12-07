Автомобиль руководства полиции Одесской области сбил женщину на переходе
Служебный автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области на пешеходном переходе сбил женщину. Государственное бюро расследований проводит расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.
Это произошло 3 декабря 2021 года. В Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.
"Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу", - говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.
Местное издание "Думская"пишет, что служебным автомобилем Hyundai Sonata управлял якобы инспектор Управления патрульной полиции в Одесской области.
В салоне, кроме него, якобы был и. о. заместитель начальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и. о. начальника одной из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.