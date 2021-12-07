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Автомобиль руководства полиции Одесской области сбил женщину на переходе

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Одесская область, Вторник 07 декабря 2021 13:08
Автомобиль руководства полиции Одесской области сбил женщину на переходе Фото: ГБР расследует ДТП в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Служебный автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области на пешеходном переходе сбил женщину. Государственное бюро расследований проводит расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Это произошло 3 декабря 2021 года. В Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

"Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Местное издание "Думская"пишет, что служебным автомобилем Hyundai Sonata управлял якобы инспектор Управления патрульной полиции в Одесской области.

В салоне, кроме него, якобы был и. о. заместитель начальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и. о. начальника одной из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией.

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