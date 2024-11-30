Автомобіль з переднім приводом: переваги та недоліки

Коли ми говоримо про тип приводу автомобіля, то маємо на увазі колеса, на які передається потужність двигуна і які рухають машину. Передній привод, на який сьогодні робить ставку весь світовий автопром, вперше з’явився на заводському конвеєрі на початку 1930-х, тобто за 30–40 років до чого, як він став домінуючим у світі.

Такий тривалий період знадобився, щоб подолати головну перешкоду – технологічну. Промисловість довго не могла дати автомобілістам надійний ШРУС – той самий шарнір, що передавав би потужність на колеса, які не тільки гойдаються вгору-вниз, а й повертаються вліво-вправо.

Переваги приводу на передні колеса

Зазначимо, що у випадку з типом приводу інтереси споживача-автомобіліста і інтереси автовиробника дещо відрізняються. Ми в першу чергу маємо на увазі користь для споживача.

Відтак, переваги переднього приводу такі:

Впевнена поведінка машини на проблемній дорозі: в бруді, в снігу, на льоду. Таке авто краще тримає курс і менше схильне до заносів.

Просторіша передня частина салону. Оскільки ані двигун (як правило, розташований поперечно), ані трансмісія не вдаються в салон, в ногах у таких машин більше місця.

Більш зручний багажник з низькою і рівною підлогою. За відсутності ведучого заднього мосту з карданом, редуктором і диференціалом конструктори можуть вирівняти підлогу задка і опустити її нижче.

Коротший капот, що покращує огляд дороги. Оскільки майже всі передньоприводні машини мають поперечно розташований двигун, капот за потреби можна зробити більш коротким і більш похилим.

Мінуси переднього приводу

Знов таки, з точки зору споживача-автомобіліста, передньоприводні машини мають кілька недоліків. З якими, скажемо забігаючи наперед, власникам доводиться миритись, адже у більшості класів авто передній привод є єдиним варіантом.

Дорожчий ремонт трансмісії. Через те, що двигун, зчеплення, коробка передач, головна передача і приводи коліс виконані одним блоком, для ремонту одного з елементів доводиться знімати весь блок, хіба що без двигуна.

Дорогі і технологічно складні компоненти – шарніри рівних кутових швидкостей (ШРУС). Так, вони служать доволі довго, але при ремонті власникові доводиться викладати відразу значну суму: шарнірів зазвичай аж чотири.

Вразливий з точки зору надійності елемент – гумові пильники ШРУСів. Гумову деталь більш-менш легко пошкодити на дорозі, через що дорогий шарнір швидко виходить з ладу.

Складніша і більш проблемна конструкція вихлопної системи. Через характерні коливання двигуна на еластичних подушках доводиться використовувати еластичний елемент вихлопу – так звану "гофру". Яка доволі часто виходить з ладу і замінюється не на кожній СТО.

Якщо коротко

Передній привод більш зручний для автовиробника, саме тому він і отримав поширення останні півстоліття. Але при тому він не став домінуючим у сегментах спортивних і дорогих преміальних машин, де вимогливі споживачі воліють купувати більш комфортний і більш драйвовий задній привод. Але про нього ми поговоримо наступного разу.