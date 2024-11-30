Автомобиль с передним приводом: преимущества и недостатки

Абсолютное большинство легковых машин на наших путях сегодня имеет привод на передние колеса. Такая схема популярна среди производителей, но это не значит автоматически, что она самая лучшая.
О том, чем хороши и чем плохи с точки зрения потребителя автомобили с приводом на переднюю ось, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Motor .
Когда мы говорим о типе привода автомобиля, то имеем в виду колеса, на которые передается мощность двигателя и двигающие машину. Передний привод, на который сегодня делает ставку весь мировой автопром, впервые появился на заводском конвейере в начале 1930-х, т.е. за 30–40 лет до того, как он стал доминирующим в мире.
Такой длительный период понадобился, чтобы преодолеть главное препятствие – технологическое. Промышленность долго не могла дать автомобилистам надежный ШРУС – тот самый шарнир, который передавал бы мощность на колеса, которые не только качаются вверх-вниз, но возвращаются влево-вправо.
Отметим, что в случае типа привода интересы потребителя-автомобилиста и интересы автопроизводителя несколько отличаются. Мы в первую очередь подразумеваем пользу для потребителя.
Следовательно, преимущества переднего привода таковы:
Опять же, с точки зрения потребителя-автомобилиста переднеприводные машины имеют несколько недостатков. С которыми, скажем забегая вперед, владельцам приходится мириться, ведь у большинства классов авто передний привод является единственным вариантом.
Передний привод более удобен для автопроизводителя, именно поэтому он и получил распространение в последние полвека. Но при этом он не стал доминирующим в сегментах спортивных и дорогих премиальных машин, где требовательные потребители предпочитают покупать более комфортный и драйвовый задний привод. Но о нем мы поговорим в следующий раз.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.