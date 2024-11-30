Автомобиль с передним приводом: преимущества и недостатки

Когда мы говорим о типе привода автомобиля, то имеем в виду колеса, на которые передается мощность двигателя и двигающие машину. Передний привод, на который сегодня делает ставку весь мировой автопром, впервые появился на заводском конвейере в начале 1930-х, т.е. за 30–40 лет до того, как он стал доминирующим в мире.

Такой длительный период понадобился, чтобы преодолеть главное препятствие – технологическое. Промышленность долго не могла дать автомобилистам надежный ШРУС – тот самый шарнир, который передавал бы мощность на колеса, которые не только качаются вверх-вниз, но возвращаются влево-вправо.

Преимущества привода на передние колеса

Отметим, что в случае типа привода интересы потребителя-автомобилиста и интересы автопроизводителя несколько отличаются. Мы в первую очередь подразумеваем пользу для потребителя.

Следовательно, преимущества переднего привода таковы:

Уверенное поведение машины на проблемной дороге: в грязи, в снегу, на льду. Такой автомобиль лучше держит курс и менее склонен к заносам.

Более просторная передняя часть салона. Поскольку ни двигатель (как правило, расположен поперечно), ни трансмиссия не вдаются в салон, у ног у таких машин больше места.

Более удобен багажник с низким и ровным полом. При отсутствии ведущего заднего моста с карданом, редуктором и дифференциалом, конструкторы могут выровнять пол задка и опустить его ниже.

Более короткий капот, улучшающий обзор дороги. Поскольку почти все переднеприводные машины имеют поперечно расположенный двигатель, капот при необходимости можно сделать более коротким и наклонным.

Минусы переднего привода

Опять же, с точки зрения потребителя-автомобилиста переднеприводные машины имеют несколько недостатков. С которыми, скажем забегая вперед, владельцам приходится мириться, ведь у большинства классов авто передний привод является единственным вариантом.

Более дорогой ремонт трансмиссии. Так как двигатель, сцепление, коробка передач, главная передача и приводы колес выполнены одним блоком, для ремонта одного из элементов приходится снимать весь блок, разве что без двигателя.

Дорогие и технологически сложные компоненты – шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Да, они служат довольно долго, но при ремонте владельцу приходится выкладывать сразу значительную сумму: шарниров обычно четыре.

Уязвимый с точки зрения надежности элемент – резиновые пыльники ШРУСов. Резиновую деталь более или менее легко повредить на дороге, из-за чего дорогой шарнир быстро выходит из строя.

Более сложная и более проблемная конструкция выхлопной системы. Из-за характерных колебаний двигателя на эластичных подушках приходится использовать эластичный элемент выхлопа – так называемую "гофру". Довольно часто выходит из строя и заменяется не на каждой СТО.

Если коротко

Передний привод более удобен для автопроизводителя, именно поэтому он и получил распространение в последние полвека. Но при этом он не стал доминирующим в сегментах спортивных и дорогих премиальных машин, где требовательные потребители предпочитают покупать более комфортный и драйвовый задний привод. Но о нем мы поговорим в следующий раз.