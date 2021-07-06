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Автоматического списания не будет: Минюст разъяснил механизм по долгам за ЖКХ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство юстиции опровергло информацию о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги или штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Министерство отметило, что средства будут арестовываться, но списываться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - заявили в министерстве.

Как пояснили в Минюсте, сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не вернет средства, - его средства на банковском счете может арестовать исполнительная служба.

То есть средства будут оставаться на счете гражданина, но он не сможет ими пользоваться.

"Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - отметили в министерстве, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:

  • Единый реестр должников;
  • портал Онлайн-дом юстиции;
  • электронный сервис государственных услуг "Дия";
  • Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).
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долгМинистерство юстиции Украины