Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списать с банковских карт: документ вступил в силу
С сегодняшнего дня, 6 июля 2021 года, штрафы и долги украинцев могут списывать с их банковских карт. К системе, которая позволяет автоматическое списание средств, подключились пока семь банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства юстиции.
Министерство юстиции приказом № 1061/5 от 23 марта 2021 года расширило процедуру автоматического ареста счетов и списания средств не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммуналке, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие - наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.
Приказ вступил в силу 6 апреля, но в нем есть норма об отсрочке на три месяца, чтобы все органы успели подготовиться к введению новой системы.
Карты каких банков уже попадают под новую систему
На сегодня по требованию исполнителей могут списать долги с карт следующих банков:
- "ПриватБанк"
- "Таскомбанк"
- "Универсал Банк" (monobank)
- "Окси банк"
- "Банк Восток"
- "Индустриалбанк"
- "ПроКредит Банк"
Система автоматического списания долгов пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем к ней присоединятся все банки.
Какую сумму могут списать?
Арест и списание распространяется только на сумму задолженности, которая подтверждена решением суда. Но в сумму списания также могут войти исполнительные и судебные сборы, расходы на исполнительные издержки, штрафы и пени по просроченной задолженности.
Кроме того, арест и списание могут быть наложены и на счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия, социальная помощь.
Как избежать списания?
Чтобы предотвратить списание средств, необходимо погасить задолженности. Это можно сделать разными способами, в том числе в разделе "Услуги/исполнительные производства" в системе "Дія".