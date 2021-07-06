RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Автоматичного списання не буде: Мін'юст роз'яснив механізм щодо боргів за ЖКГ

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст.

"Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості - кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів", - заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, - його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.

"Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження", - наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:

  • Єдиний реєстр боржників;
  • портал Онлайн-будинок юстиції;
  • електронний сервіс державних послуг "Дія";
  • Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
Читайте РБК-Україна в Google News
долгМіністерство юстиції України