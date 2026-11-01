Автогаз підскочив на 14 гривень, дизель - до +7 грн: як змінилися ціни на АЗС за жовтень

Упродовж жовтня в Україні зафіксовано суттєве зростання вартості пального на АЗС. Найбільше здорожчання торкнулося автогазу, ціна якого за місяць зросла на понад 14 гривень за літр.
Як змінились ціни на популярних АЗС за місяць - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Скраплений газ (рекордне зростання):
Сегмент автогазу показал найстрімкіший стрибок серед усіх видів пального. За місяць вартість заправки зросла в середньому на 14,00-14,40 грн/л.
У топових мережах OKKO, WOG та SOCAR цінник піднявся з 45,50 грн/л до 59,90 грн/л (+14,40 грн/л).
У мережах нижчого цінового сегмента - "Укрнафта" та UPG - газ подорожчав на 14,00 грн/л, досягнувши позначок 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.
Дизельне пальне (відчутне подорожчання):
Дизель за жовтень додав у ціні від 5,00 до 7,00 грн/л, перетнувши у преміальних марках позначку в 110 грн за літр.
На станціях OKKO та WOG як стандартне ДП Євро (106,90 грн/л), так і преміальні марки Pulls/Mustang (109,90 грн/л) синхронно зросли на 7,00 грн/л.
Мережа SOCAR підняла вартість ДП NANO Extro на 7,00 грн/л - до рекордної позначки 111,00 грн/л, а стандартний NANO додав 5,00 грн/л (до 108,00 грн/л).
"Укрнафта" та UPG також відкоригували цінники вгору на 5,00-6,00 грн/л, де базовий дизель наразі коштує 102,90 грн/л.
Бензини (цінова стабільність з точковими коригуваннями):
Сегмент бензинів виявився найстійкішим до ринкових коливань.
Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" пройшли увесь жовтень без жодних змін у цінниках на бензин. Вони утримали А-95 Євро на рівні 92,90 грн/л (на "Укрнафті" - 88,90 грн/л), а брендовий 95-й - 95,90 грн/л (на "Укрнафті" - 91,90 грн/л).
Водночас мережі SOCAR та UPG провели єдине точкове підвищення на 1,00 грн/л за всіма позиціями (марки А-95, преміальний 95-й та 100-й).
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SOCAR
"Укрнафта"
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