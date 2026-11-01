Автогаз підскочив на 14 гривень, дизель - до +7 грн: як змінилися ціни на АЗС за жовтень

Головні зміни за місяць (жовтень):

Скраплений газ (рекордне зростання):

Сегмент автогазу показал найстрімкіший стрибок серед усіх видів пального. За місяць вартість заправки зросла в середньому на 14,00-14,40 грн/л.

У топових мережах OKKO, WOG та SOCAR цінник піднявся з 45,50 грн/л до 59,90 грн/л (+14,40 грн/л).

У мережах нижчого цінового сегмента - "Укрнафта" та UPG - газ подорожчав на 14,00 грн/л, досягнувши позначок 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне (відчутне подорожчання):

Дизель за жовтень додав у ціні від 5,00 до 7,00 грн/л, перетнувши у преміальних марках позначку в 110 грн за літр.

На станціях OKKO та WOG як стандартне ДП Євро (106,90 грн/л), так і преміальні марки Pulls/Mustang (109,90 грн/л) синхронно зросли на 7,00 грн/л.

Мережа SOCAR підняла вартість ДП NANO Extro на 7,00 грн/л - до рекордної позначки 111,00 грн/л, а стандартний NANO додав 5,00 грн/л (до 108,00 грн/л).

"Укрнафта" та UPG також відкоригували цінники вгору на 5,00-6,00 грн/л, де базовий дизель наразі коштує 102,90 грн/л.

Бензини (цінова стабільність з точковими коригуваннями):

Сегмент бензинів виявився найстійкішим до ринкових коливань.

Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" пройшли увесь жовтень без жодних змін у цінниках на бензин. Вони утримали А-95 Євро на рівні 92,90 грн/л (на "Укрнафті" - 88,90 грн/л), а брендовий 95-й - 95,90 грн/л (на "Укрнафті" - 91,90 грн/л).

Водночас мережі SOCAR та UPG провели єдине точкове підвищення на 1,00 грн/л за всіма позиціями (марки А-95, преміальний 95-й та 100-й).

Фото: ціни на АЗС 1 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 листопада у порівняння з 1 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн (+7 грн)

ДП Євро: 106,90 грн (+7 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн (+7 грн)

ДП Євро-5: 106,90 грн (+7 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 111,00 грн (+7 грн)

ДП NANO: 108,00 грн (+5 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн (+5 грн)

ДП: 102,90 грн (+5 грн)

Газ: 56,90 грн (+14 грн)

UPG