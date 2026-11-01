Автогаз подскочил на 14 гривен, дизель - до +7 грн: как изменились цены на АЗС за октябрь

Главные изменения за месяц (октябрь):

Сжиженный газ (рекордный рост):

Сегмент автогаза показал самый стремительный скачок среди всех видов топлива. За месяц стоимость заправки выросла в среднем на 14,00-14,40 грн/л.

В топовых сетях OKKO, WOG и SOCAR ценник поднялся с 45,50 грн/л до 59,90 грн/л (+14,40 грн/л).

В сетях низшего ценового сегмента - "Укрнафта" и UPG - газ подорожал на 14,00 грн/л, достигнув отметок 56,90 грн/л и 57,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо (ощутимое подорожание):

Дизель за октябрь прибавил в цене от 5,00 до 7,00 грн/л и пересек в премиальных марках отметку в 110 грн за литр.

На станциях OKKO и WOG как стандартное ДТ Евро (106,90 грн/л), так и премиальные марки Pulls/Mustang (109,90 грн/л) синхронно выросли на 7,00 грн/л.

Сеть SOCAR подняла стоимость ДТ NANO Extro на 7,00 грн/л - до рекордной отметки 111,00 грн/л, а стандартный NANO прибавил 5,00 грн/л (до 108,00 грн/л).

"Укрнафта" и UPG также откорректировали ценники вверх на 5,00-6,00 грн/л, где базовый дизель стоит 102,90 грн/л.

Бензины (ценовая стабильность с точечными корректировками):

Сегмент бензинов оказался самым стойким к рыночным колебаниям.

Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" прошли весь октябрь без изменений в ценниках на бензин. Они удержали А-95 Евро на уровне 92,90 грн/л (на "Укрнафте" - 88,90 грн/л), а брендовый 95-й - 95,90 грн/л (на "Укрнафте" - 91,90 грн/л).

В то же время сети SOCAR и UPG провели единое точечное повышение на 1,00 грн/л по всем позициям (марки А-95, премиальный 95-й и 100-й).

Фото: цены на АЗС 1 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 ноября по сравнению с 1 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн (+7 грн)

ДТ Евро: 106,90 грн (+7 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн (+7 грн)

ДТ Евро-5: 106,90 грн. (+7 грн.)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+7 грн)

ДТ NANO: 108,00 грн (+5 грн)

Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн (+5 грн)

ДТ: 102,90 грн (+5 грн)

Газ: 56,90 грн (+14 грн)

UPG