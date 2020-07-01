Автофиксация нарушений ПДД: в Минфине назвали сумму уплаченных штрафов

Фото: улица Киева (РБК-Украина)

Государственный бюджет уже получил почти 40 млн гривен

С момента введения системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения государственный бюджет получил почти 40 млн гривен. Уплаченные штрафы также идут на содержание Министерства внутренних дел.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Так, за первый месяц работы системы автофиксации в общий и специальный фонды государственного бюджета поступили 37,7 млн гривен.

Средства с уплаченных штрафов были распределены между фондами поровну.

Отметим, система автофиксации нарушений ПДД заработала в Киеве 1 июня этого года. В столице установили 20 камер. О нарушениях водители могут узнать из СМС-сообщений, писем по электронной почте или по месту регистрации, а также сайтов МВД.

Напомним, за первые 5 дней работы система автофиксации в Киеве зафиксировала почти 200 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В полиции отмечали, что после запуска системы автофиксации в столице резко сократилось количество нарушений правил дорожного движения.

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Автор: Дмитрий Левицкий