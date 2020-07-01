Автофіксація порушень ПДР: у Мінфіні назвали суму сплачених штрафів

Фото: вулиця Києва (РБК-Україна)

Державний бюджет вже отримав майже 40 млн гривень

З моменту запровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху державний бюджет отримав майже 40 млн гривень. Сплачені штрафи також йдуть на утримання Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Так, за перший місяць роботи системи автофіксації до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 37,7 млн гривень.

Кошти зі сплачених штрафів були розподілені між фондами порівну.

Зазначимо, система автофіксації порушень ПДР запрацювала у Києві 1 червня цього року. У столиці встановили 20 камер. Про порушення водії можуть дізнатися з СМС-повідомлення, листів електронною поштою або за місцем реєстрації, а також сайтів МВС.

Нагадаємо, за перші 5 днів роботи система автофіксації у Києві зафіксувала майже 200 тисяч порушень правил дорожнього руху.

У поліції наголошували, що після запуску системи автофіксації у столиці різко скоротилася кількість порушень правил дорожнього руху.

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Автор: Дмитро Левицький