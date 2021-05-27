Автофиксация нарушений ПДД: КСУ изменил форму рассмотрения конституционности штрафов

Сегодня Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрела конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Форму рассмотрения дела изменили: вместо письменного производства оно будет рассматриваться устно.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Конституционный суд удовлетворил ходатайство Верховной рады, поданное на основании обращения МВД по изменению формы производства по этому делу с письменного на устное и привлечению МВД как привлеченного участника конституционного производства", - указано в сообщении.

Нардеп отмечает, что ходатайство было мотивировано высоким общественным интересом к этому делу и значительным влиянием принятого судом решения на дальнейшую возможность привлечения водителей и владельцев авто в Украине за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Конституционный суд рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания КСУ по этому делу будет сообщено позже", - добавила парламентарий.