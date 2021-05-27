Автофиксация нарушений ПДД: КСУ изменил форму рассмотрения конституционности штрафов

Сегодня Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрела конституционность административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Форму рассмотрения дела изменили: вместо письменного производства оно будет рассматриваться устно.
"Конституционный суд удовлетворил ходатайство Верховной рады, поданное на основании обращения МВД по изменению формы производства по этому делу с письменного на устное и привлечению МВД как привлеченного участника конституционного производства", - указано в сообщении.
Нардеп отмечает, что ходатайство было мотивировано высоким общественным интересом к этому делу и значительным влиянием принятого судом решения на дальнейшую возможность привлечения водителей и владельцев авто в Украине за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.
"Конституционный суд рассмотрит это дело с заслушиванием устных объяснений участников конституционного производства и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. О дате заседания КСУ по этому делу будет сообщено позже", - добавила парламентарий.
Напомним, вчера Совгиря анонсировала рассмотрение этого дела КСУ в виде письменного производства.
Как писало РБК-Украина, в прошлом году в Украине система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации. Нарушение ПДД водителями таких авто начали фиксировать с 19 ноября 2020 года.
Так, систему автофиксации запустили в Киеве 1 июня 2020 года.