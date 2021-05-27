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Автофіксація порушень ПДР: КСУ змінив форму розгляду конституційності штрафів

Автор: Юлія Струк

Сьогодні Велика палата Конституційного суду України розглянула конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі. Форму розгляду справи змінили: замість письмового провадження вона розглядатиметься усно.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Конституційний суд задовольнив клопотання Верховної ради, подане на підставі звернення МВС щодо зміни форми провадження у цій справі з письмової на усну і залучення МВС як залученого учасника конституційного провадження", - вказано у повідомленні.

Нардеп зазначає, що клопотання було мотивовано високим суспільним інтересом до цієї справи і значним впливом ухваленого судом рішення на подальшу можливість притягнення водіїв і власників авто в Україні за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

"Конституційний суд розгляне цю справу із заслуховуванням усних пояснень учасників конституційного провадження і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Про дату засідання КСУ у цій справі буде повідомлено пізніше", - додала парламентар.

Нагадаємо, вчора Совгиря анонсувала розгляд цієї справи КСУ у вигляді письмового провадження.

Як писало РБК-Україна, минулого року в Україні система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати й автомобілі на іноземній реєстрації. Порушення ПДР водіями таких авто почали фіксувати з 19 листопада 2020 року.

Так, систему автофіксації запустили у Києві 1 червня 2020 року.

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Новини України Конституционный суд УкраиныштрафПДР