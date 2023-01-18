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На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, є потерпілі. Рух ускладнено

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Середа 18 січня 2023 14:51
На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, є потерпілі. Рух ускладнено Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, є потерпілі. Рух ускладнено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Житомирській області на автодорозі Київ - Чоп сталась аварія. Наразі рух автотранспорту ускладнено в обох напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Київської області.

Аварія сталась між селом Сонячне та Кам’янка Житомирської області.

Наразі смуха руху у напрямку Рівне перекрита - об'їзд місця пригоди здійснюється по зустрічній смузі руху.

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, є потерпілі. Рух ускладнено (t.me/patrolpolice_ua)

"Інспектори патрульної поліції забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та здійснюють регулювання дорожнього руху, оформленням матеріалів ДТП займаються слідчі", - пише пресслужба.

Інші подробиці аварії не уточнюються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на трасі Київ-Чоп при виїзді з міста Львів сталась масштабна аварія внаслідок зіткнення маршрутного таксі та вантажівки.

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ДТП Житомир Киев-Чоп
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