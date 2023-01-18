На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено
В Житомирской области на автодороге Киев - Чоп произошла авария. В настоящее время движение автотранспорта затруднено в обоих направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киевской области.
Авария произошла между селом Солнечное и Каменка Житомирской области.
В настоящее время полоса движения в направлении Ровно перекрыта - объезд места происшествия осуществляется по встречной полосе движения.
Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено (t.me/patrolpolice_ru)
"Инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, оформлением материалов ДТП занимаются следователи", - пишет пресс-служба.
Остальные подробности аварии не уточняются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на трассе Киев-Чоп при выезде из города Львов произошла масштабная авария в результате столкновения маршрутного такси и грузовика.
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