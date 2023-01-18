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На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено

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Среда 18 января 2023 14:51
На автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области на автодороге Киев - Чоп произошла авария. В настоящее время движение автотранспорта затруднено в обоих направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла между селом Солнечное и Каменка Житомирской области.

В настоящее время полоса движения в направлении Ровно перекрыта - объезд места происшествия осуществляется по встречной полосе движения.

Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие. Движение затруднено (t.me/patrolpolice_ru)

"Инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, оформлением материалов ДТП занимаются следователи", - пишет пресс-служба.

Остальные подробности аварии не уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на трассе Киев-Чоп при выезде из города Львов произошла масштабная авария в результате столкновения маршрутного такси и грузовика.

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ДТП Житомир Киев-Чоп
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