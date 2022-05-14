Автобуси в Харкові запускають з 16 травня. Названі маршрути
Фото: автобуси в Харкові запускають з 16 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові з 16 травня вперше з початку повномасштабної війни запускають рух міських автобусів. Вони курсуватимуть за 24 маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської міської ради.
Список маршрутів
- №11. Григорівське шосе (Григорівський бір) - Салтівське шосе (медкомплекс);
- №16е. Автостанція "Індустріальна" - вул. Зубарєва;
- №20е. Майдан Конституції №11 - пров. Балакірєва;
- №28е. Вул. Світла - м-н Конституції;
- №33е. М-н Конституції - вул. Астрономічна (військове містечко);
- №40е. Вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок") - вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб);
- №68е. Вул. Молочна - в/ч "Лікво";
- №75е. Просп. Дзюби - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
- №78е. М-н Конституції - просп. Перемоги;
- №102е. Ст. "Основа" - просп. Олександрівський (ринок ХТЗ);
- №107е. Ст. "Основа" - вул. Владислава Зубенка;
- №119. Аеропорт - просп. Перемоги;
- №147е. Бульвар Грицевця - вул. Університетська (коло тролейбуса);
- №204е. Вул. Світла - автостанція "Індустріальна";
- №209е. Вул. Бугрименка (сел. Лідне) - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
- №221е. Просп. Перемоги - Центральний ринок;
- №232е. Вул. Молочна (Кінний ринок) - просп. Дзюби;
- №249е. Вул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституції;
- №258е. Вул. Золочівська - вул. Москалівська (сел. Новоселівка);
- №260е. Ст. "Основа" - БК ХЕМЗ;
- №263е. Просп. Ювілейний (602 м/р) - вул. Клочківська;
- №270е. Просп. Слави (Залютине) - ст. м. "Держпром";
- №272е. Вул. Світла (533 м/р) - м-н Конституції;
- №304е. Ст. Рогань - м-н Сергіївський;
Громадський транспорт у Харкові знову працюватиме
Нагадаємо, в Харкові з понеділка відновлюють роботу наземного громадського транспорту. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.
Окрім автобусів вісім тролейбусних маршрутів відновлять рух у місті 16-20 травня, з 21 травня почнуть ходити трамваї за чотирма маршрутами, ще за двома маршрутами трамваї запустять 26 та 27 травня.
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