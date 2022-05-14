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Автобуси в Харкові запускають з 16 травня. Названі маршрути

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Харків, Субота 14 травня 2022 15:49
Автобуси в Харкові запускають з 16 травня. Названі маршрути Фото: автобуси в Харкові запускають з 16 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові з 16 травня вперше з початку повномасштабної війни запускають рух міських автобусів. Вони курсуватимуть за 24 маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської міської ради.

Список маршрутів

  • №11. Григорівське шосе (Григорівський бір) - Салтівське шосе (медкомплекс);
  • №16е. Автостанція "Індустріальна" - вул. Зубарєва;
  • №20е. Майдан Конституції №11 - пров. Балакірєва;
  • №28е. Вул. Світла - м-н Конституції;
  • №33е. М-н Конституції - вул. Астрономічна (військове містечко);
  • №40е. Вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок") - вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб);
  • №68е. Вул. Молочна - в/ч "Лікво";
  • №75е. Просп. Дзюби - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
  • №78е. М-н Конституції - просп. Перемоги;
  • №102е. Ст. "Основа" - просп. Олександрівський (ринок ХТЗ);
  • №107е. Ст. "Основа" - вул. Владислава Зубенка;
  • №119. Аеропорт - просп. Перемоги;
  • №147е. Бульвар Грицевця - вул. Університетська (коло тролейбуса);
  • №204е. Вул. Світла - автостанція "Індустріальна";
  • №209е. Вул. Бугрименка (сел. Лідне) - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
  • №221е. Просп. Перемоги - Центральний ринок;
  • №232е. Вул. Молочна (Кінний ринок) - просп. Дзюби;
  • №249е. Вул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституції;
  • №258е. Вул. Золочівська - вул. Москалівська (сел. Новоселівка);
  • №260е. Ст. "Основа" - БК ХЕМЗ;
  • №263е. Просп. Ювілейний (602 м/р) - вул. Клочківська;
  • №270е. Просп. Слави (Залютине) - ст. м. "Держпром";
  • №272е. Вул. Світла (533 м/р) - м-н Конституції;
  • №304е. Ст. Рогань - м-н Сергіївський;

Громадський транспорт у Харкові знову працюватиме

Нагадаємо, в Харкові з понеділка відновлюють роботу наземного громадського транспорту. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

Окрім автобусів вісім тролейбусних маршрутів відновлять рух у місті 16-20 травня, з 21 травня почнуть ходити трамваї за чотирма маршрутами, ще за двома маршрутами трамваї запустять 26 та 27 травня.

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