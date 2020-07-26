Автобусный лоукост запустил два новых международных рейса из Украины

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus запустил два новых международных рейса из Украины. Рейсы начнут выполнять по маршрутам Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что впервые компания связала Украину со странами Балтии. FlixBus недавно открыл туда первые маршруты.

Линия Киев-Вильнюс отправляется ежедневно из Киева в 19:20 и прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:40 утра, а затем на автовокзал в 9:05. Из Вильнюса отправка в 21:30, далее заезд в аэропорт литовской столицы, и прибытие в Киев в 11:50 следующего дня. Маршрут линии: Киев-Чернигов-Вильнюс.

Рейс Киев-Прага выезжает из Киева 4 раза в неделю в 17:00, в 7:30 утра прибывает вКраков, и в 16:30 в Прагу. Обратно автобус отправляется 5 раз в неделю в 20:00 из Праги, с прибытием в Киев в 19:30 следующего дня. Маршрут линии: Киев-Житомир-Ривне-Львов-Краков-Катовице-Оломоуц-Брно-Прага.

Напомним, в декабре 2019 года крупнейший европейский автобусный лоукост перевозчик FlixBus запустил первые рейсы в Украину.

В конце июня стало известно, что FlixBus восстанавливает международные автобусные перевозки из Украины.