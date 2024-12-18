В автобусі Івано-Франківська жінка здійняла скандал через Путіна й "бандерівців": деталі

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Що відомо про скандал в автобусі Івано-Франківська

У вівторок, 17 грудня, в автобусі №40 міста Івано-Франківськ стався гучний скандал. В його епіцентрі виявилась російськомовна жінка, яка, за інформацією місцевих пабліків, поводилась "неадекватно".

У Telegram-каналі "Чесний з Івано-Франківська" оприлюднили коротке відео, під яким зазначалося, що "неадекватна жінка в автобусі називала пасажирів "бандеровцами".

Дещо згодом там же опублікували більш повне відео ситуації, що склалась в автобусі.

"Все почалося із конфлікту з контролерами. Потім вона почала сваритися та битися з пасажирами. Також казала, що їй "по**й на етот Івано-Франковск", - розповіли автори допису.

Зазначається також, що "неадекватна жінка намагалася виламати двері автобуса, але не змогла".

"А на одній із зупинок її чекали поліцейські... Раніше на неї заяву вже писали", - підсумували у публікації.

Допис під відео з місця події (скриншот: t.me/chesnyy_if)

На оприлюдненому відео можна побачити й почути, що пасажири спершу намагаються заспокоїти ініціаторку конфлікту, проте жінка продовжує скандалити та навіть замахується на декого руками з пакетом. Після цього до конфлікту "на словах" долучається більша кількість осіб.

При цьому жінка, яку називають ініціаторкою конфлікту, ображає громадян використовуючи, зокрема, нецензурну лексику.

Серед "звертань" до пасажирів автобуса можна почути також: "тварь", "мартишка", "жаба", "урод бандерівський", "вонючка бандерівська", "мразь" та безліч інших.

Крім того, жінка погрожує присутнім навколо людям фізичною розправою.

На слова пасажирів про необхідність викликати поліцію, жінка відповідає, що їй до того байдуже.

"Поліцію... Та що мені твоя поліція зробить?.. Я народилась в Україні... Це ти, мерзота, приїхав, розбомбив мою хату... Хто ж тебе лякає ночами?.. Путін до тебе прилітає...", - відповідає вона одному з чоловіків.

В межах "спілкування" з пасажирами жінка зазначає, що на неї "вже п'ять заяв (до поліції, - Ред.) написали", але їй до того діла немає.

Крім того, вона бажає "здохнути" не лише присутнім, але й їхнім дітям.

"Кого я маю поважати? Мартишок... через яких я на вулиці залишилась?.. Путін на мене не нападав... На тебе, дура, напав він", - відповідає скандалістка жінці-пасажирі автобуса.

Наприкінці відео можна побачити, що на черговій зупинці до салону автобуса заходять представники поліції та супроводжують російськомовну жінку на вихід із транспортного засобу.

Реакція на ситуацію мера міста Руслана Марцінківа

Зранку середи, 18 грудня, на "ганебний випадок" в автобусі міста відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Одна жителька нашої держави, не громадянка, а жителька, ображала Івано-Франківськ. Ображала нас, називала бандерівцями. А ми пишаємось, що ми є бандерівське місто. Найбільш бандерівське місто України", - нагадав він у своєму Facebook.

Посадовець додав, що ця жінка також прославляла Путіна.

"На це потрібно реагувати. Тому, що інакше - одного дня ми опинимось в окупації, без російського танка і без російського чобота. Я переконаний, що цей випадок є одним із випадків, який просто зафіксований на камери", - зазначив Марцінків.

Мер подякував кондуктору та перевіряючому, яка порушила це питання.

"Ми обов'язково дамо їй премію", - додав він і звернувся до мешканців міста.

"Ми занадто толерантні. Ця толерантність вилізе тим, що в один день ми прокинемось і будемо не в українському місті. Де будуть наші цінності попиратися, де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви й багато чого іншого. Якщо ми це будемо толерувати", - вважає Марцінків.

З огляду на таку ситуацію він звернувся до правоохоронних органів і СБУ.

"На мою думку, в тому відео, в словах тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут вже юристи попрацюють. Але хочу одразу сказати, що це - мій офіційний запит. Я прикріплю це відео для відкриття кримінальної справи", - наголосив мер Івано-Франківська.

Він зауважив, що йдеться не тільки про вживання російської мови, але й про зневажання української держави, прославляння лідерів московитів (що чітко зафіксовано на відео).

Крім того, Марцінків зауважив, що в місті посилюють акції "Тут говорять українською" та "Місто без мови окупанта".

"Бо спілкування російською мовою в Івано-Франківську призводить до таких випадків, як доказ того, що думають ці люди, те й на язику. Я вже не говорю про вживання нецензурних слів, що не притаманно для нашого християнського регіону", - зауважив він.

Крім того, очільник міста запросив усіх охочих:

долучатись до мовних "інспекторів"-волонтерів

залишити свій підпис під ініціативою, що має на меті зробити Івано-Франківськ "першим містом в Україні без мови окупанта"

"Маємо об'єднуватися, інакше - цей "руській мір"... в один момент цей "руській мір" просто тихою сапою прийде в Івано-Франківськ через таку окупацію... Тут не розуміють мову окупанта і на неї має бути чітка відповідь будь-де - в маршрутці, в перукарні, в магазині. Інакше ми будемо окуповані без зброї", - наголосив Марцінків.

Насамкінець він ще раз звернувся до правоохоронних органів щодо необхідності розслідування скандального випадку в автобусі міста.

"Має бути відкрита кримінальна справа і ця людина має бути притягнена до відповідальності. Якщо не на зраду України, то за заклики повалення конституційного ладу. Тому що прославляючи окупанта, який сьогодні вбиває наших хлопців, ми фактично толеруємо війну і приводимо цю війну", - вважає мер Івано-Франківська.

Публікація Марцінківа щодо скандалу в автобусі Івано-Франківська (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

До публікації у соціальній мережі очільник міста додав також відповідне відеозвернення до громадян.

Реакція правоохоронців на конфлікт в автобусі

Дещо пізніше в середу, 18 грудня, у поліції Івано-Франківська повідомили, що під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому невідома:

конфліктує з пасажирами громадського автобуса

обзиває їх нецензурною лайкою

"Працівники поліції оперативно встановили особу 50-річної правопорушниці", - наголосили правоохоронці.

Уточнюється, що попередньо було з'ясовано:

жінка не оплатила проїзд в автобусі

на зауваження - почала ображати контролера

"Торік вона вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру", - розповіли в поліції.

Зазначається, що наразі перевірка триває.

Реакція правоохоронців на скандал (скриншот: facebook.com/Івано-Франківська Поліція)